الحصيني: أجواءٌ حارة اليوم نهارًا وأمطار على المرتفعات والربع الخالي

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا نسبيًا على معظم مناطق المملكة اليوم الإثنين.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة، على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي واليمن وغرب الإمارات وعُمان.

وأشار إلى رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة، ووسط وشمال الخليج.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

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