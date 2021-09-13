بعد تعيينه.. رئيس الشؤون الخاصة لـ«خادم الحرمين»: أعتز بالثقة الملكية

الرياض - محمد عبدالله - رفع عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأعرب في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى -عز وجل- العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.