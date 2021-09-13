56.5 % نسبة إنجاز مشاريع درء أخطار السيول بمحافظات الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت امانة منطقة الرياض أن نسبة إنجاز مشاريع درء أخطار السيول في نطاق محافظات ومراكز المنطقة، بلغت 56.5%، وذلك ضمن ثلاثة محاور.

وذكرت الأمانة –عبر تويتر- أن مشاريع درء أخطار السيول تتوزع على ثلاثة محاور هي: المحور الشمالي ويشمل: الدرعية والعمارية وحريملاء والعيينة والجبيلة ورماح وثادق وشقراء.

والمحور الجنوبي ويشمل: وادي الدواسر والأفلاج والبديع والحلوة والأحمر والهدار. والمحور الغربي ويشمل: القويعية والرين وساجر ونفي والسر.

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