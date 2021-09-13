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98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و72 مليون جرعة لقاح بالخليج

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عد لقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 72 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ ((2,497,152 إصابة، وعدد حالات التعافي بلغ (2,458,907) حالة، وعدد حالات الوفاة بلغ (19,197) حالة.

وأشار المركز إلى أن عدد لقاحات كورونا بدول الخليج العربي بلغت (72,104,837) جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة تجاوز 39 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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