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هل يمكن عودة الوافد بعد خروجه من المملكة مُرحّلًا؟.. «الجوازات» تُجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

جاء ذلك خلال رد من «الجوازات »، على سؤال لأحد الأشخاص عبر «تويتر»، استفسر عن إمكانية العودة إلى المملكة بعد 5 سنوات من خروجه مرحلًا.

كانت المديرية العامة للجوازات، أكدت أنه لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، يشترط استكمال تلقي جرعتي لقاح داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وأكدت الجوازات، أنه يلزم استكمال تلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا داخل البلاد قبل المغادرة.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيًا في أي وقت، عبر منصة «أبشر»، دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية الجواز، واستلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق البريد السعودي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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