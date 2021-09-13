حساب المواطن: يمكن إرفاق عقد الإيجار الجديد قبل أيام من انتهاء القديم

الرياض - محمد عبدالله - قال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمستفيد إرفاق عقد الإيجار الجديد قبل أيام من انتهاء العقد القديم، مع ضرورة حذف العقد القديم عند انتهائه حتى لا يؤثر على الأهلية.

وأضاف حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه «في حال قرب انتهاء تاريخ عقد الإيجار، يلزمك ارفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) باسم المتقدم بالطلب».

وتابع أنه يتم إرفاق العقد الجديد من خلال حساب المستفيد عبر البوابة الالكترونية (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات).

وأشار البرنامج إلى أنه في حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهلية واستحقاق المستفيد.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: إن عقد الإيجار متبق عليه أربعة أيام، فهل يرفق العقد الجديد الآن أم ينتظر لحين انتهاء العقدي القديم؟

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