لحظة انقلاب مركبة على طريق الهدا بالطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الطائف

شهد طريق الهدا بمحافظة الطائف، صباح اليوم، حادثاً مروعاً لانقلاب مركبة من أعلى منحدر جبلي، بعد فقدان قائدها السيطرة عليها.

فقدان السيطرة على المركبة

وأظهر مقطع فيديو متداول، المركبة تسير بسرعة عالية، وكاد قائدها يصطدم بسيارة أخرى أمامه على الطريق، قبل أن تنحرف مركبته ويفقد السيطرة عليها وتتجاوز الصبات الخرسانية المتواجدة على الطريق وتسقط من فوق منحدر جبل الهدا.

رضوض بسيطة وتلف المركبة

الحادث وقع يوم الجمعة الماضي في منقطة الكر على طريق الهدا بالطائف، ولم يسفر عن أي وفيات.

وتمثلت الإصابات في رضوض بسيطة، فيما تعرضت المركبة لتلفيات كبيرة.



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