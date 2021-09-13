الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

الحصيني يتوقع أجواء حارة نسبيًا نهارًا على معظم مناطق المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن ‏الأجواء المتوقعة ليوم الاثنين 1443/2/6هـ.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من المتوقع أن يكون هناك أجواء حارة نهارًا نسبيًا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.

هطول أمطار خفيفة

وتوقع “الحصيني” هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي واليمن وغرب الإمارات وسلطنة عمان.

وأشار إلى أن هناك رياحاً متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط وشمال الخليج.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

سحب رعدية

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي )، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



شارك الخبر