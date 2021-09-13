إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمدينة مونتريال الكندية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت الشرطة الكندية، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة مونتريال.

وذكر شبكة CBC Montreal أن المصابين هم رجلان وامرأة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اعتقال مشتبه به

وأعلنت الشرطة أنها تمكنت من اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلاً يشتبه بأنه تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح بسلاح أبيض في المدينة الكندية.

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