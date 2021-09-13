شكرا لمتابعة خبر عن قاتل والديه في مكة يعمل بأحد القطاعات الأمنية وادعى المهدية سابقًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

على خلفية واقعة قتل شاب لوالديه طعنًا في مكة المكرمة، أمس الأحد، تكشفت تفاصيل جديدة حول الجاني.

وكشفت مصادر أن الجاني يعمل بأحد القطاعات الأمنية، ويعاني الجاني اعتلالات نفسية، وسبق أن ادعى "المهدية"، بحسب الوطن.

وأفادت المصادر بأن حالة الجاني المستعصية تطورت، ما جعل والده يتردد به على المشايخ، من أجل الرقية الشرعية لأكثر من سنة.

وبينت المصادر أن الجاني متزوج ولديه 3 أبناء، وبعد ارتكابه جريمة القتل، قبل صلاة الظهر بلحظات، توجه للذهاب لمنزله الذي تم فيه إلقاء القبض عليه.

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