نشرة أخبار عاجل.. إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. وزير الخارجية العماني يبشر بقرب حل الأزمة اليمنية

الرياض - محمد عبدالله - رصدت صحيفة عاجل أبرز الاحداث على الساحة الدولية والمحلية، على رأسها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه، وصلاح يصل للهدف المئة، وصولًا إلى توفير جامعة الملك عبدالعزيز خدمة الـ«سكوتر».

بينها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه.. صدور 3 أوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، ثلاثة أوامر ملكية، بينها إعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

وزير خارجية عمان: نحن قاب قوسين من دفع العملية السياسية باليمن

أبدى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، عن تفاؤله بدفع المفاوضات السياسية في اليمن.

وشدد البوسعيدي، خلال مقابلة مع قناة العربية، اليوم الأحد، على اقتراب استئناف المحادثات السياسية، قائلًا: "نحن قاب قوسين من دفع العملية السياسية اليمنية".

مقطع يوثِّق لحظة سكب أسير فلسطيني الماء المغلي على وجه أحد حراس سجن جلبوع

نشر موقع «والا» العبري، مقطع فيديو لحظة سكب الأسير مالك حامد، المسجون في سجن جلبوع، الماء المغلي على وجه أحد الحراس في السجن ردًا على الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن بتقييد الحركة داخل السجن.

وبحسب «وإلا جاء رد فعل الأسير نتيجة لتقليص إدارة السجن ساعات الخروج من الزنزانات، في أعقاب عملية هروب الأسرى الأسبوع الماضي.

جامعة الملك عبدالعزيز توفر خدمة الـ«سكوتر» وتوضح أهدافها

دشن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، خدمة التنقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية بواسطة الدراجات الكهربائية «سكوتر» للطلبة والمنسوبين وذلك صباح اليوم 5 صفر 1443هـ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل عن الخدمة من وكيل الإسكان والتغذية بالعمادة الدكتور علاء بن رشاد سندي، وتُشرف على الخدمة إدارة النقل بوكالة الإسكان والتغذية بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة، حيث تم إنشاء ممرات إلكترونية ومواقف خاصة للدراجات في جميع المباني.

مكتبة الملك عبدالعزيز تقتني أول كتاب في العالم يصور تركيب جسم الإنسان ويشرّحه

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني أنفس المخطوطات الطبية الإسلامية في علم التشريح.

تقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة واحدة من أندر المخطوطات العالمية لأول كتاب في العالم يصور تركيب جسم الإنسان من الداخل ويرسمه ويشرّحه.

الكتاب الذي حمل عنوان: «تشريح بدن الإنسان»، من تأليف منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إلياس الكشميري، وتعود كتابته إلى الفترة الواقعة بين 782-793 هجرية.

محمد صلاح «المئوي» يقود ليفربول لاكتساح ليدز يونايتد بثلاثية

حقق ليفربول فوزًا مهمًا خارج أرضه أمام مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على أرضية ملعب ايلاند رود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح النجم الدولي المصري محمد صلاح التهديف في الدقيقة 20 بعد تمريرة رائعة من زميله ترينت ألكسندر أرنولد، سددها «مو» من لمسة واحدة في شباك الحارس إيلان ميلييه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

بالفيديو.. «الفتح» يخطف 3 نقاط ثمينة من ملعب الباطن في الدوري السعودي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، على مضيفه الباطن، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ4، ضمن منافسات بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وسجل هدفي النموذجي اللاعب جوستافو في الدقيقتين 21 و34، ليرتفع رصيد الفتح للنقطة السابعة في المركز الثالث مؤقتًا.

وجاء فريق الباطن في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط.