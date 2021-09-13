جامعة الملك سعود: بدء احتساب الغياب وتحث طلابها على استكمال التحصين

الرياض - محمد عبدالله - حثت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية طلابها على استكمال التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى بدء احتساب الغياب.

وقال الحساب الرسمي لجامعة الملك سعود عبر موقع «تويتر»: «حرصاً على صحة طلابنا وطالباتنا، تؤكد جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية أن احتساب الغياب للطلبة بدأ من الأحد ٥ صفر ١٤٤٣هـ».

وأضاف: «وبذلك فإننا نحث جميع الطلاب والطالبات على استكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول الجامعة، دعماً لاستمرارية التعلم والتعليم الحضوري».

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