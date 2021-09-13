إنقاذ كفيف من براثن الكلاب الضالة بالهدا بمحافظة الطائف.. وأحد منقذيه يكشف لـ«عاجل» التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - تمكن إعلامي من إنقاذ مواطن كفيف بالهدا بمحافظة الطائف، مساء أمس السبت، من افتراسه من الكلاب الضالة بمنتزهات الهدا بمحافظة الطائف.

وقال الإعلامي، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ«عاجل»: كنت رفقة أسرتي بأحد المنتجعات بمنطقة الهدا بمحافظة الطائف القريبة من أحد الفنادق المشهورة، وقبيل مغادرتنا للمنتجع والتوجه لمكة المكرمة في حدود الساعة الثالثة والنصف فجراً، ذهلت من منظر الكلاب الضالة وهي تلاحق رجلا يتعثر في المشي.

وأشار إلى أنه شاهد الرجل في بادئ الأمر يتعثر فيما الكلاب تلاحقه وسط تعالي أصواتها وهي تقترب منه، مؤكدًا أنه شعر أن الرجل في حاله غير طبيعية، إلا أنه عند الاقتراب منه لمعرفه وضعة اتضح بأنه مواطن كفيف.

وأكد أن الكلاب كانت تحاصر المواطن، فيما الأخير أصابه الخوف والهلع من محاوله الكلاب افتراسه وشل حركته.

وأشار إلى أن قام وعددًا من الشباب المتواجدين بالقرب من الموقع بإنقاذ الرجل، وحمله، ومحاوله إيصاله إلى منزله، وإبعاد الكلاب الضالة عنه، مؤكدًا تقديم بلاغ للجهات الأمنية عن وضع الرجل الكفيف قبل إيصاله لذويه.

ويتذمر المتنزهون والزوار من انتشار الكلاب الضالة والتي تتواجد بشكل كبير بالقرب من المنتزهات والفنادق والمنتجعات بمنطقة الهدا بشكل خاص، وبعض المنتزهات العامة بمحافظة الطائف بشكل عام، فيما طالب الجميع من الجهات المعنية والمختصة بسرعة معالجة وضع هذه الكلاب، تخوفًا من إيذائها الأطفال أو كبار السن.

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