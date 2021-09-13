القيادة تعزي رئيس البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.

وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ حيث قال: «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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