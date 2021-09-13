شكرا لمتابعة خبر عن صورة.. السفير الياباني يسأل عن طريقة طهي المخامير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، صورة لأكلة المخامير، والتي تعد من التراث السعودي القديم.

وأوضح السفير الياباني، أنه تناول المخامير في وجبة الغداء خلال زيارته إلى محافظة شقراء، وقُدمت له مخامير غير مطهية كهدية.

وتساءل السفير الياباني عن طريقة طهي المخامير قائلا: "خلال زيارتي إلى محافظة شقراء تناولت المخامير في وجبة الغداء ، وقُدمت لي هدية عبارة عن مخامير غير مطهية، هل بالإمكان أن تعلموني طريقة طهوها مشكورين مقدمًا".

وكان السفير الياباني، في زيارة إلى شقراء الأسبوع الماضي، ولفت الأنظار خلال محاولته تناول "المفطح" خلال مأدبة غداء جمعته بمحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، حيث استعان بنصائح المحافظ لتناول الأرز بيده.

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