شكرا لمتابعة خبر عن آل زلفة: شعبا اليمن وأفغانستان معرضان لأكبر مجاعة عرفها التاريخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعرب محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، عن حزنه الشديد لما وصل إليه الشعبين اليمني والأفغاني.

وقال آل زلفة: "أي قدر حل بالبلدين التعيسين، اليمن وأفغانستان، شعبا البلدين معرضان لأكبر مجاعة عرفها التاريخ".

وتابع: "جزء كبير من هذه المأساة يتحمل وزرها الحكومات المتعاقبة على الحكم فيهما، والجزء الآخر تتحمله القوى المتدخلة في شؤونهما".

وأضاف: "حولوا الشعب إلى مرتزقة، والأرض إلى موطن للارهاب يشكل تهديدا لما حوله".