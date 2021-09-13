شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام معلقًا على صورة الظواهري: بطلوا حركات هوليوود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سخر الأمير سطام بن خالد آل سعود، من ظهور الإرهابي أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بالتزامن مع الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، بالزي السعودي.

ونشر الأمير سطام صورة الظواهري معلقا: "من قلب إيران يطل علينا الإرهابي أيمن الظواهري متنكرًا بزي سعودي، بطلوا حركات هوليوود تكفون".

ولم تنجح المحاولة الخبيثة من ظهور الظواهري بالزي السعودي في النيل من المملكة، بل جاءت بنتيجة عكسية فضحت الرسائل الضمنية الخبيثة التي سعت إلى استهداف المملكة، بعدما فشلت جميع المزاعم التي حاولت توريط المملكة في أحداث سبتمبر.

يذكر أن الظواهري قد تولى قيادة "تنظيم القاعدة" عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على أيدي قوات العمليات الخاصة الأمريكية في باكستان.

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