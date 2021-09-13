قرار جديد من «التجارة» بعد اشتراط دخول المحصنين فقط للمنشآت التجارية.. خاضع للمراجعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الأحد، سماح وزارة التجارة للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية والمسابقات المكانية مع التزام المنشأة بالطاقة الاستيعابية.

وقال متحدث «التجارة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه مع دخول المحصنين فقط للمنشآت التجارية، وتشديد الرقابة لتطبيق كافة الاحترازات، فإن وزارة التجارة سمحت للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية والمسابقات المكانية مع التزام المنشأة بالطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى أن القرار خاضع للمراجعة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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