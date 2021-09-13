«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة والتي تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية الإثنين، على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي). في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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