حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها

كشفت كاميرات مراقبة تابعة لمنزل مواطن حيلة حارس إحدى مدارس البنات، حاول إخراج نفسه من تهمة سرقة ممتلكات المدرسة بالتبليغ، لكن أدانت التسجيلات تورطه مع 5 آخرين، اثنان منهم موظفان، و3 عاطلون.

مباشرة التحقيق

باشرت شرطة جازان التحقيق في سرقة ممتلكات مدرسة للبنات بعدما تم نقلها لموقع آخر، وقبضت على بعض المتورطين، وتواصل البحث عن آخرين، لاستكمال التحقيقات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم قبل تحويلهم إلى النيابة العامة.

5 متورطين

علمت «دوت الخليج» أن حارس المدرسة مهد للمتهمين دخول المدرسة، بعد إقناعهم له بحصوله على مبلغ مالي، قبل أن يبلغ عنهم لدى رئيسه في العمل، لإخراج نفسه من التورط معهم، والذي بدوره أخبر الجهات المختصة التي باشرت الحادثة، وعاينت الموقع، وكشفت تحقيقاتها تورط الحارس مع 5 متهمين آخرين.

كاميرات المدير

بيّنت مصادر «دوت الخليج» أن كاميرات مراقبة بمنزل أحد مجاوري المدرسة، ويعمل مديرا لإحدى المدارس، كشفت أولى خطوط القضية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة طلبت تسجيلات كاميرات المراقبة، وتم التعرف على المتهمين، ومحتويات السرقة التي تبلغ 45 مكيفا عاديا، و20 مكيفا مركزيا، وأجهزة كمبيوتر، وموضحة أن المتورطين دخلوا من البوابة الخلفية بمعرفة ووجود حارس المدرسة، وأن أحد المتهمين يعمل بالمندوبية، إلى جانب 3 عاطلين عن العمل، لينتهوا في قبضة رجال الأمن، وجرى إيقافهم، والتحقيق معهم في القضية.

5 متورطين في سرقة ممتلكات مدرسة

كاميرات مدير مدرسة تكشف المتورطين

حارس وموظفان و3 عاطلين متهمون

سرقة 45 مكيفا عاديا، و20 مركزيا، وأجهزة كمبيوتر

تسلسل الحادثة

إقناع حارس المدرسة بفتح البوابة الخلفية، وحصوله على مبلغ مالي

دخول الجناة على فترات، لسرقة الأجهزة

حارس المدرسة يبلغ جهة عمله بالسرقة

تمرير البلاغ للشرطة، ومباشرتها التحقيق

كاميرات مواطن مجاور للمدرسة تكشف خبايا السرقة

التسجيلات بيّنت تورط المتهمين، منهم الحارس وموظفان