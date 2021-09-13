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ضبط 8 مخالفين ارتكبوا 27 جريمة في الرياض

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على 8 أشخاص من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظامي الإقامة وأمن الحدود، لارتكابهم 27 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر أقفال منشآت تجارية في عدد من أحياء مدينة الرياض والاستيلاء على بضائع وأموال، وتجاوزت قيمة المسروقات مبلغ (600,000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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