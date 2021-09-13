شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف ربطة خبز يوميا للأسر المحتاجة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع «مخبز الأمل الخيري» بمرحلته الثالثة، في محافظة عكار، وقضاء المنية في لبنان.

ويقوم المشروع بتوزيع 20,000 ربطة خبز يوميا على الأسر المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين، على مدى 12 شهرا، يستفيد منه 10,000 أسرة.

ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء، وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.