شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تعزي رئيس البرتغال في وفاة جورجي سامبايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في وفاة الرئيس الأسبق جورجي سامبايو. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق جورجي سامبايو، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في وفاة الرئيس الأسبق جورجي سامبايو. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق جورجي سامبايو، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».