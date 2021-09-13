شكرا لقرائتكم خبر عن ابن معمر: «الحوار العالمي» منصة آمنة للتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمركز الحوار العالمي بفيينا فيصل بن معمر، أنَّ الحوار العالمي لا يعني معرفة بعضنا البعض الآخر، وتعارفنا وتفاهمنا والرغبة في استكشاف أنفسنا والآخرين فحسب، إنما أيضًا احترام اختلافاتنا وقواسمنا المشتركة، والانفتاح على الآخرين، مشيرًا إلى أن مركز الحوار العالمي يشكِّل منصة حوار عالمية آمنة، يعبِّر من خلالها أتباع الأديان والثقافات عن أفكارهم وتصوراتهم وآرائهم، بما يضمن تعظيم عملية التفاهم والتواصل والتعاون مع الآخرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «من أجل الحوار»، عقب افتتاح منتدى القيم الدينية الثامن لمجموعة العشرين «السلام بين أتباع الثقافات والتفاهم بين أتباع الأديان»، وتستضيفه مؤسسة البابا يوحنا الثالث والعشرين للعلوم الدينية في مدينة بولونيا الإيطالية، خلال المدة من 12 - 14 سبتمبر 2021م، قُبيل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين، ويشارك في تنظيمه مركز الحوار العالمي.

وشدَّد ابن معمر على أهمية الحوار العالمي الذي يشكّل مجالاً أوسع للجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، والذي أصبح ينحصر حاليًا إلى حدٍ كبيرٍ في إطار ما يسمّى بصنع السياسات، مؤكداً ضرورة تعزيز التواصل والمساندة بين القيادات والمنظمات الدينية والقِيمية وصانعي السياسات، الذي أصبحت الحاجة له شديدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالنظر إلى أنّ حوالي 85 % من البشر لديهم قناعات دينية، مما يدعو إلى فهم وجهات نظرهم والعمل معها لمواجهة التحديات العالمية، فضلاً عن حيازة المنظمات الدينية مكانتها الدينية والأخلاقية.