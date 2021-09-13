شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 آلاف م3 مخلفات و13 سيارة تالفة بالقليب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية القليب إصلاح وصيانة 4750 مترا طوليا من الجزر الوسطية والأرصفة المتضررة وإعادة دهانها، إضافة إلى رفع 10676 م3 مخلفات هدم من الأراضي الفضاء، وذلك ضمن جهود معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، للمحافظة على المظهر العام في القليب والهجر التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية القليب م. محسن الشرافي، أن جهود البلدية خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن إزالة 13 سيارة تالفة ومتهالكة من المواقع العامة، وقص الحشائش وصيانة المسطحات الخضراء وصيانة الطرقات والشوارع، إضافة إلى معالجة الكتابات المشوهة على الجدران بمساحة بلغت 216 مترا مربعا.

وقال إن البلدية شاركت ‏في برنامج «إماطة» بمشاركة مجتمعية، سعيا إلى تعزيز القيم ومفاهيم التطوع، ونشر الوعي وحس المسؤولية الاجتماعية. وأكد استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري في القليب، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها عشوائيا، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات.