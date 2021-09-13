شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على أسواق النفع العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الخدمات ببلدية رأس تنورة من أعمال الرقابة العامة وأسواق النفع العام بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الاحترازات للوقاية من فيروس كورونا ووضع ملصق «رأيك يفرق».

وشملت الجولات المطاعم والمتاجر، لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية، وتوافر المعقمات، والتباعد الجسدي بين المرتادين، وارتداء الكمامات، إضافة إلى متابعة جودة سلامة الأغذية المعروضة، ودعت البلدية إلى الإبلاغ عند وجود زحام داخل السوق وعدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين على الرقم 940.