شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 52 مخيما عشوائيا غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام، أمس، 52 مخيما عشوائيا مخالفا، وذلك بعد إشعار أصحابها.

وأكدت إدارة المراقبة والنظافة، مواصلة حملاتها لإزالة المخيمات والصنادق العشوائية المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مشيرة إلى إشعار الملاك بالإزالة والإخلاء.

وكانت البلدية، أعلنت مؤخرا إزالة 390 مخيما وصندوقا عشوائيا، بالقرب من التشاليح وأسواق المواشي بالدمام، وذلك ضمن جهود البلدية لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.