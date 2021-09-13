شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الالتزام بـ «توكلنا» في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام جولاتها على المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا كشرط أساسي لدخول المنشآت الغذائية والتجارية.

وأوضحت البلدية أن الحملات شملت متابعة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى التأكد من سلامة الأغذية والسلع المعروضة، مهيبة بالجميع ضرورة الامتثال للاشتراطات الوقائية، والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان سلامة الجميع.