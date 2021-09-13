شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال حاويات النظافة في الرفيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الرفيعة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في استبدال حاويات النظافة، وإزالة السيارات المهملة والتالفة، في النطاق الإشرافي لها، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

من ناحية أخرى، واصلت البلدية، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.