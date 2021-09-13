شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأسوار العشوائية والمستودعات القديمة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عددا من المباني والأسوار العشوائية، والمستودعات القديمة، على طريق الملك فهد بالخبر، بمساحة تزيد على 25 ألف متر مربع، وشملت الأعمال رفع كل المخلفات وتنظيف الموقع بالكامل، وذلك استمرارا لجهودها في إزالة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة.

وكانت إدارة الحدائق قد انتهت من صيانة ودهان ألعاب الأطفال في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق والمتنزهات، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، وتعزيزا لجودة الحياة، وسعيا لراحة وسلامة الأطفال.

على جانب آخر، أغلقت البلدية مطعمين بحي الثقبة؛ لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا»، وذلك خلال جولاتها الرقابية المتواصلة، للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات اللازمة.

كانت بلدية الخبر قد بدأت إزالة تعدي عدد من المباني السكنية طالت شارعين من قبل أحد المجمعات السكنية بحي العقربية، وذلك استمرارا لحملة إزالة التعديات التي تنفذها البلدية، بمتابعة وتوجيه من أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير.