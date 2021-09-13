شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» متنقلة في الأحساء وبقيق وسيهات والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الوحدات بمنطقة عسير، أمس، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز السرح، ومركز الشعف، ومركز الحفاير لمدة يومين لكل موقع، وللرجال في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يومين لكل منهما، وفي محكمة أحد رفيدة والمحكمة العامة في محافظة محايل عسير لمدة يوم، وتقدم الخدمة للنساء اليوم الاثنين في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز الحازمي لمدة يومين، وللرجال في كتابة العدل بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، ويوم الأربعاء في مركز وادي الحيا لمدة يومين ويوم الخميس في مركز الواديين وإدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما.
وقدمت في منطقة مكة المكرمة، أمس، خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم لكل منهما، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.