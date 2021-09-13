شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» متنقلة في الأحساء وبقيق وسيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، تقديم خدماتها للرجال في المنطقة الشرقية، أمس، وبالتحديد في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني بمحافظة الأحساء لمدة يومين، فيما تقدم خدماتها، غدا الثلاثاء، في مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بقيق، لمدة يوم، ويوم الأربعاء في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وللنساء في جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية لمدة يوم واحد لكل موقع، وذلك ضمن خدماتها في 25 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات بمنطقة عسير، أمس، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز السرح، ومركز الشعف، ومركز الحفاير لمدة يومين لكل موقع، وللرجال في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يومين لكل منهما، وفي محكمة أحد رفيدة والمحكمة العامة في محافظة محايل عسير لمدة يوم، وتقدم الخدمة للنساء اليوم الاثنين في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز الحازمي لمدة يومين، وللرجال في كتابة العدل بمحافظة محايل عسير لمدة يوم، ويوم الأربعاء في مركز وادي الحيا لمدة يومين ويوم الخميس في مركز الواديين وإدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما.

وقدمت في منطقة مكة المكرمة، أمس، خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم لكل منهما، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد.