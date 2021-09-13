شكرا لقرائتكم خبر عن بحث «صيدلانية الدمام» الأفضل في مؤتمر الجمعية السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز بحث إدارة الشؤون الصيدلانية التابع لشبكة الدمام الصحية، بأفضل ملصق بحثي في المؤتمر الدولي الأول للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، وبارك مجمع الدمام الطبي ومراكز الرعاية الصحية التابعة له هذا الإنجاز.

ووقعت شبكة الدمام الصحية يمثلها رئيس الشبكة د. محمد الأحمري، والجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام يمثلها د. بندر الصاعدي، اتفاقية تعاون تستهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجال الصحي، والمشاركة في رفع مستوى الخدمات المقدمة بما يخدم العملية التعليمية.

على جانب آخر، فعَّل قسم العلاج الطبيعي بمجمع الدمام الطبي، فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، والتي تستهدف شرح الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وأهمية دور العلاج الطبيعي في سلامة جسم الإنسان.

وكان مركز صحي العقربية بالخبر قد حصل على إعادة الاعتماد وللمرة الثالثة من المركز السعودي، لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي» بنسبة 91 %، ويأتي هذا النجاح بسبب نتائج العمل المقدمة من قبل إدارة فريق العمل بإدارة القطاع، وقسم الجودة وأبطال المركز.