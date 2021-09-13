شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة لـ«أفضل لوحة فنية» في اليوم الوطني 91 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مسابقة أفضل لوحة فنية؛ للاحتفاء باليوم الوطني السعودي 91، تحت شعار «هي دار لنا»، والتي ترسخ الاعتزاز والحب للوطن، والولاء للمليك والقيادة الرشيدة «أيدها الله»، وتعبر عن الانتماء الوطني.

وأوضحت البلدية أن شروط المسابقة تشمل ألا يقل عمر المتسابقين عن 18 عامًا، وألا يقل مقاس اللوحة عن 50 × 50 سم، وألا يزيد على 100 × 100 سم، مشيرةً إلى إرسال المشاركات عبر تطبيق «واتساب»، على أن يتم السحب على ثلاث لوحات بالتصويت.

وأكدت أن آخر موعد للمشاركة في المسابقة، هو يوم 23 سبتمبر الجاري، وسيتم استلام لوحات الفائزين وعرضها في مبنى البلدية.