شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على استغلال «الخبرات» في الاستفادة من النفايات «القابلة للتدوير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضرورة استغلال الإمكانات الكبيرة والخبرات المتراكمة للاستفادة من بعض النفايات القابلة للتدوير، لتحقيق فوائد عديدة للبيئة، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة «أيدها الله»، التي وضعت الاهتمام بالبيئة أحد مستهدفات رؤية 2030م.

استدامة بيئية

واطلع سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، على دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعني بتنظيم إدارة النفايات، مؤكدًا أنه ينتظر من المركز الوطني الكثير من المهام، التي تحقق استدامة بيئية واقتصادية.

خطط إستراتيجية

من ناحيته، قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات د. عبدالله السباعي، بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عرضًا عن دور المركز والخطط الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى أنه انطلاقا من التوجيهات السامية الكريمة عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية، ومن أجل ذلك استكملت الوزارة إعداد حزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة، ومنها اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة ونظام البيئة ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة.

مهام أساسية

وأضاف د. السباعي: «وفقًا لهذا التوجه فقد صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي مكن المركز من القيام بمهامه الأساسية في تنظيم إدارة النفايات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، كما يعمل المركز على إعداد اللائحة التنفيذية والضوابط والأدلة الاسترشادية لنظام إدارة النفايات».

مسار استثماري

وقدم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» م. زياد الشيخة، خطط الشركة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، موضحًا أنه لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع إدارة النفايات، فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعد الذراع الاستثمارية للصندوق في قطاع إدارة النفايات، مشيرًا إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في قطاع إدارة النفايات.

حضر اللقاء مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير م. أحمد الجهني، وم. عبدالرحمن المانع، ومدير الشؤون الفنية بالمركز الوطني لإدارة النفايات م. سلمان الشمري، ومدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات سلطان الحارثي.