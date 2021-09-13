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عبدالعزيز الفيصل يشكر القيادة بعد تعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

عبدالعزيز الفيصل يشكر القيادة بعد تعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

أعرب في تصريح له عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية

متابعات الخليج 365 - واس

رفع معالي الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

اعتزاز بالثقة الملكية: 

وأعرب معاليه في تصريح بهذه المناسبة، عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن القيادة رعاها الله.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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