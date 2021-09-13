، "الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية ،

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين.
وفي تنبيه آخر للباحة، ذكر المركز أن المنطقة تشهد ضبابًا وتدنيًّا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-13
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين.
وفي تنبيه آخر للباحة، ذكر المركز أن المنطقة تشهد ضبابًا وتدنيًّا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
12:54 AM
تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الباحة وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الباحة أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين.
وفي تنبيه آخر للباحة، ذكر المركز أن المنطقة تشهد ضبابًا وتدنيًّا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.
، "الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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