- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وجَّه الكاتب الصحفي محمد الشقاء عبر تغريدة في منصة تويتر مقترحًا إلى وزارة التجارة بفرض عقوبات مشددة على كل شركة أو فرد أو مجموعة يعلنون لدى مشاهير يفتقدون احترام الذوق العام والأنظمة المرعية في السعودية، سواء عبر إعلان المشهور، أو من خلال محتواه اليومي، وفي كل المنصات.
وقال "الشقاء" عبر مداخلة عبر قناة الإخبارية إن تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أخذت حيزًا كبيرًا بين أفراد المجتمع. ومع إيجابيات المنصات، سواء من أفراد أو منظمات حكومية، في التوعية بشكل عام، إلا أنه في المقابل رأينا جوانب سلبية بمشاهدات عشوائية وغير منضبطة من قِبل المشاهير، وللأسف استُغلت من قِبل البعض للتكسب الرخيص، وترويج سلوك وأفكار منحرفة؛ وهذا يدفعنا للمطالبة بضرورة ضبط تلك الممارسات التي تصدر من قِبل المشاهير الذين تمادى بعضهم في نشر مقاطع غير أخلاقية، تُنافي الذوق العام.
وأشار "الشقاء" إلى أن وزارة التجارة مشكورة تفاعلت مع التغريدة التي طالبت بضبط المشاهير الذين يفتقدون احترام الذوق العام والأنظمة المرعية في السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بالنسبة لمخالفات الآداب العامة فإنها من اختصاص جهات أخرى. وأشار إلى أنهم شركاء مع لجنة من جهات عدة، ويناقشون مثل هذه المواضيع.
من جانبه، وجّه مذيع قناة الإخبارية علامات تعجُّب بأن الأمر وصل إلى أن بعض الجمعيات الخيرية تقوم بالتواصل مع المشاهير لتنفيذ إعلانات، سواء الرجال أو النساء، مع أنهم يمتهنون التعري، ويخالفون الذوق العام بظهورهم عبر حساباتهم بأشكال غير لائقة ومشينة.. فما هي الطريقة المثلى في ضبط تلك الإعلانات؟
وأجاب الكاتب الصحفي بأن ذلك له تأثيره على الأمن الاجتماعي، وهو ركيزة أساسية في بناء مجتمع يحافظ على أخلاقه وعاداته وقيمه.. ومثل هذا الطرح المنفلت وغير العادي يؤدي إلى الانحراف، وما يتصل به جرائم منافية للأخلاق، والتجاوز على القيم، وخلق فوضى تُصعّب على الأسرة القيام بدورها في تقويم وحماية الأجيال.. ونطالب بعقوبات رادعة، وضبط تلك الممارسات.
13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443 01:37 AM
طالب بعقوبات مشدَّدة على كل شركة أو فرد أو مجموعة لا يحترمون الأنظمة المرعية"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام
وجَّه الكاتب الصحفي محمد الشقاء عبر تغريدة في منصة تويتر مقترحًا إلى وزارة التجارة بفرض عقوبات مشددة على كل شركة أو فرد أو مجموعة يعلنون لدى مشاهير يفتقدون احترام الذوق العام والأنظمة المرعية في السعودية، سواء عبر إعلان المشهور، أو من خلال محتواه اليومي، وفي كل المنصات.
وقال "الشقاء" عبر مداخلة عبر قناة الإخبارية إن تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي أخذت حيزًا كبيرًا بين أفراد المجتمع. ومع إيجابيات المنصات، سواء من أفراد أو منظمات حكومية، في التوعية بشكل عام، إلا أنه في المقابل رأينا جوانب سلبية بمشاهدات عشوائية وغير منضبطة من قِبل المشاهير، وللأسف استُغلت من قِبل البعض للتكسب الرخيص، وترويج سلوك وأفكار منحرفة؛ وهذا يدفعنا للمطالبة بضرورة ضبط تلك الممارسات التي تصدر من قِبل المشاهير الذين تمادى بعضهم في نشر مقاطع غير أخلاقية، تُنافي الذوق العام.
وأشار "الشقاء" إلى أن وزارة التجارة مشكورة تفاعلت مع التغريدة التي طالبت بضبط المشاهير الذين يفتقدون احترام الذوق العام والأنظمة المرعية في السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه بالنسبة لمخالفات الآداب العامة فإنها من اختصاص جهات أخرى. وأشار إلى أنهم شركاء مع لجنة من جهات عدة، ويناقشون مثل هذه المواضيع.
من جانبه، وجّه مذيع قناة الإخبارية علامات تعجُّب بأن الأمر وصل إلى أن بعض الجمعيات الخيرية تقوم بالتواصل مع المشاهير لتنفيذ إعلانات، سواء الرجال أو النساء، مع أنهم يمتهنون التعري، ويخالفون الذوق العام بظهورهم عبر حساباتهم بأشكال غير لائقة ومشينة.. فما هي الطريقة المثلى في ضبط تلك الإعلانات؟
وأجاب الكاتب الصحفي بأن ذلك له تأثيره على الأمن الاجتماعي، وهو ركيزة أساسية في بناء مجتمع يحافظ على أخلاقه وعاداته وقيمه.. ومثل هذا الطرح المنفلت وغير العادي يؤدي إلى الانحراف، وما يتصل به جرائم منافية للأخلاق، والتجاوز على القيم، وخلق فوضى تُصعّب على الأسرة القيام بدورها في تقويم وحماية الأجيال.. ونطالب بعقوبات رادعة، وضبط تلك الممارسات.
، "الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.