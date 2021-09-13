شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مراسلة العربية تفاجيء وزير خارجية النمسا بتحدثها الألمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

فاجأت مراسلة قناة العربية فاطمة فهد، وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، بترحيبها به باللغة الألمانية.

ورحب وزير الخارجية النمساوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الذي عقد أمس الأحد ، بطريقة إلقاء المراسلة فاطمة فهد وتحدثها الألمانية.

وسألت فاطمة فهد الوزير النمساوي حول الاتفاق النووي مع إيران، لينفجر بالضحك مرحباً بطريقتها، كما رحب الأمير فيصل بن فرحان بطريقة المراسلة أيضا.

ورد وزير خارجية النمسا على سؤال المراسلة بأنه "حتى الآن لم يتم الاجتماع مع الولايات المتحدة فيما يخص هذا الملف، غير أن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً مهماً في نقل الرسائل المتبادلة من وإلى الجانب الإيراني".

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان أكد أن اللقاء مع وزير الخارجية النمساوي يأتي استكمالاً لنهج التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين، مشيرا أن الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة بلاده في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية".

وأوضح خطورة استمرار مليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن، ورفضها لمبادرات السلام، واعتداءاتها المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للابتزاز والمساومة.

وحول ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول (5+1)، قال إنه تم تبادل الآراء أيضاً حيال ملف المفاوضات النووية، مؤكدا موقف المملكة العربية السعودية الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.