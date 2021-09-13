«جدة الإدارية» تعلن توقيع عقد لإنهاء إجراءات السفر من خارج المطار في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة جدة الإدارية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات بالتعاون مع شركات أوايسيس وأماديوس (Amadeus & OACIS )، لتقديم خدمات إنهاء إجراءات السفر من خارج المطار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

توقيع العقد، جاء بحضور محمد الشيخ شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، وناصر أبو سرهد شريك مؤسس، وتايتن الرئيس التنفيذي لشركة أوايسيس وكريس مدير عام المبيعات لشركة أماديوس.

وبتوقيع العقد، أصبحت شركة جدة الإدارية وكيلا حصريا في السعودية لجميع أنظمة شركات الطيران وخدمات إصدار بطاقات الأمتعة وبطاقات الصعود الى الطائرة من مقر السكن، من خلال استخدام احدث التقنيات السحابية.

وتستهدف شركة جدة الإدارية بخدماتها جميع فئات المسافرين أفرادا ومجموعات العمرة والحج، مما سيسهم في تسهيل إجراءات السفر لجميع المسافرين.