انطلاق مهرجان رجال الطيب

ينطلق غدًا مهرجان رجال الطيب في دورته الثانية بقرية رجال المع التراثية في دورته الثانية تحت تنظيم وزارة الثقافة، والذي يسلط الضوء على ثقافة المنطقة وعادات وتقاليد أهلها تحت شعار «تسعة قرون من الشموخ». كما ينضم المهرجان ثلاثة مسارات رئيسية هي (رجال الطيب والعزم - ألمعية -حصن رُجال )، كما أن أبرز الفعاليات هي عروض الإسقاط الضوئي، معرض ابن عسير، السوق التراثي، رجال الطيب، عوض تراثية وشعبيه، وغيرها.



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