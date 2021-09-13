السماح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية

أعلنت وزارة التجارة السماح للمنشآت التجارية بالإعلان والاستعانة بالمعلنين لتغطيات الفعاليات والمناسبات، مؤكدة استمرار الرقابة وأن المسؤولية تقع على عاتق المنشأة التجارية، وسيتم إيقاع العقوبات النظامية والغرامات الفورية بحق المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار خاضع للمراجعة باستمرار وسيتم إيقافه في حال وجود أي تجاوزات، مبينة أن السماح يشمل أيضًا: إقامة حفلات الافتتاح والمسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور" ومناسبات التدشين للمنتجات والخدمات الجديدة لدى المنشآت، مع أهمية الإلتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، والحرص على التباعد الجسدي ولبس الكمامة أو تغطية الفم والأنف والتطهير والتعقيم المستمر.

يشار إلى أن وزارة التجارة أوقفت في شهر أبريل الماضي كافة الممارسات التي تؤدي إلى تزاحم العملاء في المنشآت التجارية في إطار سعيها للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده من تفشي فيروس كورونا.