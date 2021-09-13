أسرة المستشفيات.. توافر بالشمال وعجز في جدة

وبحسب إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، تصدرت مستشفيات الحدود الشمالية أعلى معدل الأسرة المتوفرة لكل 10 آلاف نسمة مقارنة مع مستشفيات الوزارة في باقي المناطق بواقع 37.4 لكل 10 آلاف نسمة تلتها منطقة الجوف بـ36.7 سريرا لكل 10 آلاف نسمة، فيما سجلت مستشفيات جدة أقل معدل أسرة بـ6.2 لكل 10 آلاف نسمة، تلتها مستشفيات الرياض بمعدل 9.8 أسرة لكل 10 آلاف.
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