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الرياض الأعلى في الضأن وعسير الماعز

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فيما تصدرت الضأن المتواجدة في المملكة أعداد الثروة الحيوانية بـ21.724.724 لعام 2020 كانت الأعلى منها في الرياض بـ3,578,835، واستحوذت عسير على الأعلى في الماعز بنحو 1,222,537، وكانت المدينة المنورة الأعلى في أعداد القطط بـ2,130، بينما كانت المنطقة الشرقية الأكثر في الطيور والدواجن بـ636,397.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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