25 موقعا لوحدات المدنية المتنقلة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، أمس، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز السرح، ومركز الشعف، ومركز الحفاير لمدة يومين لكل موقع، وللرجال في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يومين لكل منهما، وفي محكمة أحد رفيدة والمحكمة العامة في محافظة محايل عسير لمدة يوم، وتقدم الخدمة للنساء اليوم في مركز الغول ومركز أحد ثربان لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء الثلاثاء في مركز الحازمي لمدة يومين، وللرجال في كتابة العدل بمحايل عسير لمدة يوم.
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