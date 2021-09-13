حرائق غابات عسير تتجدد ومبادرات للاستزراع

وخلصت الدراسة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في مجال تنفيذ التوجيهات السامية الصادرة بخصوص حرائق الغابات واعتبار مورد الغابات ضمن الأولويات الوطنية، فضلا عن رفع مستوى الوعي البيئي لدى الجهات الحكومية والمجتمعات المحلية بالمحافظة على الغابات، وتنفيذ برامج وملتقيات واستحداث كرسي لأبحاث الغابات للمحافظة على ما تبقى من الغابات الطبيعية والتحفيز بتعويض الفقد من خلال مبادرات التشجير، وقيام فرع المياه بمنطقة عسير بمد أنابيب المياه المعالجة ثلاثيًا إلى مناطق الغابات وإقامة خزانات للاستفادة منها للاستزراع وفي إطفاء الحرائق التي تتعرض لها الغابات. وكذلك تخصيص جائزة بإمارة منطقة عسير باسم (جائزة عسير الخضراء) تعطى لأجمل محافظة في مجال حماية غاباتها وجهود التشجير.
حرائق عسير 2020-2021
2020
11 يوليو
حريق جبل ضرم بعسير
21 أكتوبر
حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة
28 أكتوبر
حريق السودة
23 نوفمبر
حريقان شمال وجنوب عسير
18 يونيو
حريق نخيل قرية القرن
2021
23 يونيو
4 حرائق متتالية في متنزه الأمير سلطان بالمسقي، والسودة وتنومة والنماص
23 يونيو
حريق بجبل منعا والفاعل مجهول
24 يونيو
نيران المسقي تصل تمنية وتحرق حضنان الجرة
25 يونيو
حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية
03 يوليو
حرائق الغابات تطال متنزه الملك خالد بالبشائر
04 يوليو
حريق بنخيل بيشة
11 سبتمبر
حريق شعف آل عزة ببللحم
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