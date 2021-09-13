إعادة تدوير النفايات بالشرقية

أكد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ضرورة استغلال الإمكانات الكبيرة والخبرات المتراكمة للاستفادة من بعض النفايات القابلة للتدوير، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه النفايات تحقق فوائد عديدة للبيئة، كما تعزز الصحة العامة، وتحقق تطلعات القيادة التي وضعت الاهتمام بالبيئة أحد مستهدفات رؤية 2030.

واطلع الأمير سعود بن نايف على دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعنى بتنظيم إدارة النفايات، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات الدكتور عبد الله السباعي، الذي قدم عرضاً عن دور المركز والخطط الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى تحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية.