إعادة تدوير النفايات بالشرقية

واطلع الأمير سعود بن نايف على دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يعنى بتنظيم إدارة النفايات، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات الدكتور عبد الله السباعي، الذي قدم عرضاً عن دور المركز والخطط الإستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات، مشيرًا إلى تحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية.
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