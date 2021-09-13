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مدير الأمر بالمعروف في القصيم يزور جامعة سليمان الراجحي لبحث التعاون

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

مدير الأمر بالمعروف في القصيم يزور جامعة سليمان الراجحي لبحث التعاون

تم خلال الزيارة بحث مد جسور الشراكة بين الطرفين

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، الشيخ خالد بن ناصر بن حميد، جامعة سليمان الراجحي الأهلية.

واطلع ابن حميد أثناء جولته على مرافق الجامعة والخدمات التي تقدمها والإنجازات المتحققة.

بحث سبل التعاون: 

وتم خلال الزيارة بحث سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة والجامعة بما يخدم الصالح العام لتحقيق التطلعات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم ونائبه.

وفي نهاية الزيارة قدم الشيخ ابن حميد شكره على التعاون المميز والملموس، والذي يأتي في إطار التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والأهلية ومد الجسور وتفعيل الشراكات.

مدير الأمر بالمعروف في القصيم يزور جامعة سليمان الراجحي لبحث التعاون - متابعات الخليج 365 مدير الأمر بالمعروف في القصيم يزور جامعة سليمان الراجحي لبحث التعاون - متابعات الخليج 365 مدير الأمر بالمعروف في القصيم يزور جامعة سليمان الراجحي لبحث التعاون - متابعات الخليج 365 مدير الأمر بالمعروف في القصيم يزور جامعة سليمان الراجحي لبحث التعاون - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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