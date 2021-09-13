الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

50 متطوعًا ومتطوعة في فعالية اليوم العالمي للإسعافات الأولية بحفر الباطن

‏متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أطلقت الجمعية السعودية للخدمات الطبية والإسعافية بحفر الباطن فعالية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة، حيث تهدف الفعالية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتستمر حتى يوم الخميس في المكان مول.

فعالية بشكل مبسط:

وقال مدير الجمعية السعودية للخدمات الطبية والإسعافية بحفر الباطن بندر الملحم: إن الفعالية أقيمت بشكل مبسط ومختصر من أجل وصولها بشكل أسرع للجمهور، مشاركًا بها ما يقارب الـ50 متطوعًا ومتطوعة.

وأشار الملحم إلى أن الفعالية تبدأ بتعريف الزائر على الأركان المتنوعة كالحروق والتسمم والكسور والنزيف والسكر والربو والغرق والغصة والإنعاش الرئوي ويتم الشرح بشكل مبسط، وفي النهاية يحصل الزائر على شهادة حضور وملف تعريفي لكل ركن.

وذكرت المتطوعة آلاء العنزي أن دورها في الفعالية هو استقبال الزوار وإيصالهم لكل ركن ليتلقوا الشرح الكافي وحتى النهاية التي من خلالها يحصل الزائر على الشهادة.

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