مصادر “المواطن”: إيداع بدل الزِي والحقيبة المدرسية للأسر الضمانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

علمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي، ستبدأ إيداع بدل الحقيبة المدرسية والزِّي المدرسي للفصل الدراسي الأول.

تفاصيل صرف دعم الحقيبة والزي:

الجدير بالذكر أنه يتم صرف دعم الحقيبة والزي المدرسي لمرة واحدة بداية كل فصل دراسي جديد للطلاب المشمولين في الضمان، بشرط أن يكون العمر من 6- 18 سنة، ولا يشمل من هم تحت صفة العجز المؤقت.

ويعتبر برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.

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