الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-13

توقعات بـ أمطار رعدية اليوم مع غبار على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، والتي تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح وغبار:

كما توقع تكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.



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